Каждый третий россиянин посчитал новогодние каникулы слишком долгими

Каждый третий россиянин считает неудачным решением введение длительных выходных на Новый год. Большинство из них пенсионеры.

Отношение россиян к введению длительных выходных в начале января исследовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Сотрудники спрашивали жителей России о том, как они относятся к тому, что 15 лет три праздничных дня заменяют на целые каникулы.

«На сегодняшний день каждый второй россиянин (51%) считает, что введение длительных январских каникул — удачное решение, обратного мнения придерживается каждый третий (33%). В 2005 году, сразу после первого опыта длительных новогодних и рождественских каникул, удачной идею считали 36% россиян, а неудачным решением, от которого нужно отказаться впредь, 27%», — сообщили в пресс-службе ВЦИОМ.

15 лет назад активно обсуждалась идея о переносе длительных каникул с января на май. Тогда 27% выступали в поддержку увеличения количества выходных, но заявили, что предпочли бы их провести весной. Сейчас в пользу этой идеи высказываются только 3% опрошенных. 4% сказали, что поддерживают каникулы, но количество дней отдыха избыточно.

ВЦИОМ также определил, что среди противников длительного отдыха большинство — россияне старше 60 лет (47%). 46% противников долгого отдыха оценили свое материальное положение как плохое. Молодые и обеспеченные люди чаще всего поддерживали длительные праздничные выходные.