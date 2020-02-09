Россияне готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Как показало исследование «Левада-центра», 72% россиян из тех, кто готов принять участие в голосовании, отдали бы свои голоса «за» предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Против проголосовали бы 13% респондентов. Еще 15% опрошенных затрудняются ответить на вопрос о своем отношении к изменениям в российской Конституции.

Из результатов опроса следует, что 15% россиян не стали бы участвовать в голосовании. Из них 7% уверены, что не пришли бы голосовать, а 8% — скорее всего, не стали бы вообще участвовать в таком голосовании.

Пока не определились с тем, принимать или не принимать участие в голосовании, 18% россиян.

Возможные поправки в Конституцию РФ вызвали бурную дискуссию в обществе. Президент России Владимир Путин впервые после своего общения к Федеральному собранию в середине января высказался на эту тему. По его словам, в них нет ничего необычного, и раньше они уже вносились в документ 15 раз.