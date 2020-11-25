Россияне досрочно выплатили рекордную сумму по ипотеке

Российские заемщики стали активнее погашать ипотечные кредиты после первой волны коронавируса. В третьем квартале объем досрочных выплат составил более 524 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем.

Согласно данным Центробанка, в период с июля по сентябрь россияне досрочно выплатили ипотечные кредиты на сумму 524,8 миллиарда рублей. Это на 82,2% больше, чем было за аналогичный период 2019 года. Такого объема погашений не было минимум последние два года. Регулятор публикует данные об ипотеке с 2018-го.

Более 83% граждан удалось погасить кредиты с помощью собственных сбережений. Кроме того, распрощаться с долгом помогли государственные субсидии. В третьем квартале на выплаты ушло порядка 51,9 миллиарда рублей. Также россияне закрывали ипотеку благодаря рефинансированию (3%).

Ранее руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг отмечал, что по сравнению с прошлым годом количество ипотек выросло на 80%. Это связано с запуском программы льготной ипотеки под 6,5%. Кроме того, ряд банков опустил ставку уже ниже 6%.