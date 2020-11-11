Эксперт объяснил популярность ипотек в этом году

Он уточнил, что по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 80%. Общая сумма выданных кредитов сейчас равна 555 миллиардам рублей.

«Рост доли ипотечных сделок связан с реализацией программы господдержки. Как вы знаете, в апреле была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%, а ряд банков опустил ставку уже ниже 6%», — пояснил Гольдберг.

Также он добавил, что на это повлияли низкие ставки в рыночном сегменте: сейчас они равны 8%, а в прошлом году составляли 9—9,5%.

«Объясняется такое быстрое и значительное снижение рыночных ставок фундаментальными экономическими факторами, в первую очередь смягчением денежно-кредитной политики Банка России», — уточнил Гольдберг.

Ранее эксперты заявили, что рекорд по выданным в 2020 году ипотечным кредитам связан с определенным стечением обстоятельств и желанием россиян выгодно вложить деньги.

«Все граждане, у которых были накопления, просто взяли их и переложили в квадратные метры. Потому что хранить [деньги] на депозитах невыгодно», — рассказали они.