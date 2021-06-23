Россияне бросились записываться на вакцинацию на сайте госуслуг

На сайте госуслуг начался ажиотаж в разделе, где можно записаться на вакцинацию от коронавируса. За неделю на прививку записались 200 тысяч человек. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

«Очень важный вопрос — по сервису вакцинации. У нас более 1,5 миллиона человек записались за это время в электронном виде на вакцинацию, но последнюю неделю мы видим просто ажиотажный рост спроса. За последнюю неделю у нас 200 тысяч человек записались через портал», — приводит РИА «Новости» слова Шадаева на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Министр добавил, что из-за этого нагрузка на сайт выросла в несколько раз. По его словам, сейчас каждый день на прививку записываются до 40 тысяч человек.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в России в начале июня. После этого власти некоторых регионов ввели новые ковидные ограничения, в числе которых обязательная вакцинация для работников в сфере обслуживания. После этого темпы прививочной кампании увеличились почти в два раза.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Путину, что смертность от COVID-19 в стране за неделю выросла на 21%.