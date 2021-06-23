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    23 июня 2021, 16:24

    Россияне бросились записываться на вакцинацию на сайте госуслуг

    Андрей Иванов

    На сайте госуслуг начался ажиотаж в разделе, где можно записаться на вакцинацию от коронавируса. За неделю на прививку записались 200 тысяч человек. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

    Россияне бросились записываться на вакцинацию на сайте госуслуг

    «Очень важный вопрос — по сервису вакцинации. У нас более 1,5 миллиона человек записались за это время в электронном виде на вакцинацию, но последнюю неделю мы видим просто ажиотажный рост спроса. За последнюю неделю у нас 200 тысяч человек записались через портал», — приводит РИА «Новости» слова Шадаева на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

    Министр добавил, что из-за этого нагрузка на сайт выросла в несколько раз. По его словам, сейчас каждый день на прививку записываются до 40 тысяч человек.

    Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в России в начале июня. После этого власти некоторых регионов ввели новые ковидные ограничения, в числе которых обязательная вакцинация для работников в сфере обслуживания. После этого темпы прививочной кампании увеличились почти в два раза.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Путину, что смертность от COVID-19 в стране за неделю выросла на 21%.