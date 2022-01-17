Россиянам запретят хранить хлам на балконе

С 1 марта 2022 года вступит в силу приказ Минстроя России «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». Балкон нельзя будет захламлять, а его ремонт должен будет оплачивать собственник квартиры.

По новым правилам к общему имуществу дома будет относиться только несущая конструкция балкона (балконная плита), что означает, что ремонт ограждения, парапета и козырька будет оплачивать владелец квартиры, объяснила юрист Елена Кудерко в разговоре с агентством «Прайм».

При этом собственники все равно должны будут соблюдать общую стилистику дома, это касается внешних оформительских решений и остекления.

Захламлять балкон тоже будет нельзя. В этой части квартиры не разрешено будет хранить взрывоопасные и горючие материалы, тяжелую мебель, бытовую технику и устанавливать на пол кондиционеры.

Ранее юристы объясняли, что новые законы предписывают гражданам согласовывать остекление балконов с уполномоченными органами, иначе они могут быть оштрафованы.