Обустройство балконов грозит россиянам расходами и штрафами. Но так спасут фасады

С марта 2022 года россиянам запретят делать обшивку, утепление и остекление балконов и лоджий без специального разрешения. Оформление проекта для разрешения обойдется недешево, однако без него хозяина нелегально обустроенного балкона ждут штрафы и демонтаж.

С марта 2022 года в России вступит в действие новый закон Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Документ запрещает без согласования делать обшивку или остекление балконов. Теперь хозяевам придется получать специальное разрешение на перепланировку от архитектурной инспекции.

В Минстрое отметили, что новые требования будут предъявлять не только гражданам, но и юридическим лицам, которые являются собственниками помещений. При нарушении правил владельца могут оштрафовать. Как выяснилось, к личному имуществу относятся лишь парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, а также окна.

При этом внешний вид дома регулируется муниципальными правовыми актами и законами субъекта Российской Федерации. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.

Нарушителей ждут штрафы

Председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин в разговоре с «360» пояснил, что положения, которые ужесточают права граждан, не могут иметь обратной силы. Поэтому новый закон будет касаться лишь работ по остеклению или облицовке балконов, которые состоятся после 1 марта 2022 года.

После этой даты желающим переоборудовать балкон нужно будет обратиться в жилищный надзор для согласования переустройства. Если же работы будут выполнены без этого, хозяин жилья получит предписание устранить нарушения в соответствии с приказом Минстроя и региональным нормативным актом.

По словам Крохина, обнаружить нелегально обшитый или застекленный балкон могут при проведении внеплановых проверок, которые обычно происходят на основании жалоб и расследования инцидентов — например, при возгорании захламленных балконов или падении предметов.

«В дальнейшем неисполнение предписания является самостоятельным правонарушением, по причине которого может быть предъявлен штраф. Неисполнение штрафа может повлечь за собой удвоение штрафа и последующее обращение в суд за принудительным демонтажем», — уточнил Крохин.

Новый закон коснется и лоджий

Если в свидетельстве и паспортной документации здания указано, что к помещению примыкает балкон, то всю ответственность за его эксплуатацию несет собственник жилого помещения, пояснил эксперт. То есть хозяин отвечает не только за жилую часть своей квартиры.

«В соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП) существуют проектные решения. Это в том числе и фасадные решения, и колористические. И их нарушения тоже влекут за собой необходимость внесения изменений, исправлений и административную ответственность», — сказал Крохин.

Он уточнил, что те же требования относятся и к лоджиям. При этом Крохин отметил, что еще не известно, насколько эффективен будет контроль. Ведь органы жилищного контроля и раньше имели права, которые на уровне субъекта позволяли привлекать к ответственности за нарушения при отселении или обшивке балконов, но работа проводилась не особенно активно — сказывался дефицит персонала.

В разрешении могут отказать

Пока сложно сказать, сколько будет стоить разрешение на обустройство балкона или лоджии, признался Крохин. Формально оформление происходит в режиме одного окна. С точки зрения государства особых расходов нет, а вот услуги проектировщиков для приведения в порядок, оформления и утверждения проекта могут стоить 20-30 тысяч рублей — все зависит от рынка.

«В разрешении могут отказать, если нарушаются строительные нормы и правила. Либо в случае, если дом — памятник архитектуры, истории. Также если дом находится на специально охраняемой магистрали — есть определенные режимные зоны, где это запрещено», — уточнил Крохин.

Балконы превращают в свалку

Вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в разговоре с «360» отметил, что остекление балконов — отечественные изыски психологии. Большинство людей долгое время жили очень тесно, без личного пространства. Отсюда и желание каким-то образом его нарастить.

По словам Шлеменкова, чаще всего балконы превращаются в свалку ненужных вещей. Кроме того, разномастное застекление превращает фасады домов в пестрые некрасивые скворечники. У людей пора формировать комфортное восприятие действительности, архитектурный вкус, иначе начнется полное безобразие.

«Если архитектор предусмотрел остекление, значит, оно есть. А если не предусмотрел, значит, стоит подумать, стоит ли его делать и как это повлияет на эстетическое восприятие фасада. При советской власти это было абсолютно нормальным явлением, никого это не напрягало и никто не думал, что там у меня с правами собственности», — сказал Шлеменков.

Новому закону — новые правила

Юрист Антон Бакулин пояснил «360», что на сегодняшний день власти не могут требовать оформления дополнительных разрешений на остекление и облицовку балкона у собственника квартиры. Как дальше будут реализовываться новые правила, покажет время.

«Но именно для собственников я такой необходимости в новых правилах не увидел. То есть там, если внимательно почитать, обязанность для нанимателей и обязанность для собственников прописаны разные. И в остальных положениях они сильно отличаются от того, что действует на сегодняшний день», — сказал Антон Бакулин.

Он уточнил, что даже если остекление или облицовка балкона были сделаны до принятия закона, административно-технический надзор сможет выдавать предписания на демонтаж или на устранение соответствующих нарушений. И тогда будет наступать ответственность не из-за самого факта изменений, а из-за неисполнения предписаний.