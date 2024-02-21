Общество 21 февраля 2024, 19:04 Адвокат Карабанов: договор аренды нельзя расторгнуть в одностороннем порядке

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Собственник жилья не может расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке при соблюдении арендатором всех условий документа. Об этом рассказал кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, если квартиросъемщик исправно вносит арендную плату, то закон защищает его право на использование съемной жилплощади. Выселить арендатора можно будет только в том случае, если тот начнет нарушать прописанные в договоре условия. В этой ситуации собственнику придется обратиться в суд.

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«В договоре аренды прописываются условия эксплуатации жилплощади и условия расторжения данного договора. Если эти условия не нарушены, <…> люди, которые сняли квартиру, имеют право жить там до окончания срока договора аренды», — пояснил адвокат.