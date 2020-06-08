Россиянам задумали дать преимущество при устройстве на работу. Ситуацию с низкооплачиваемым трудом это не изменит

Решение о приоритете россиян при приеме на работу будет эффективно в случае спроса на нее у граждан. Низкоквалифицированный труд соотечественникам неинтересен.

«Квоты эффективны, когда со стороны российских граждан есть спрос на определенные рабочие места. Из года в год мы видим одну такую ситуацию, когда на непрестижные рабочие места, связанные с ЖКХ, строительством, теми работами, которые требуют серьезного физического труда, <…> которые связаны с низкой заработной платой, спрос проявляют только иностранные граждане», — пояснил «360» проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Собеседник добавил, что Россия может лишиться высококвалифицированных иностранных специалистов, которых не хватает. Сафонов отметил те сферы, которые в РФ не развивались или серьезно отстают от мировых тенденций и стандартов. В таких случаях он предложил просто ограничивать пребывание иностранцев в России, но не отказываться полностью от их услуг.

Ранее СМИ со ссылкой на отчет Минтруда сообщили, что российские власти сейчас рассматривают нововведения, которые обяжут руководителей предприятий при найме отдавать предпочтение гражданам России.