Работодателей могут обязать отдавать предпочтение гражданам РФ

Руководителей компаний и предприятий в России могут обязать при найме сотрудников отдавать предпочтение гражданам страны, а не иностранцам. Речь и идет о вакансиях, требующих квалифицированных сотрудников.

Как сообщила газета «Известия», группа по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента уже проводит соответствующие консультации. Издание ссылается на отчет Минтруда, с которым оно ознакомилось.

В документе говорится о генеральном соглашении за 2019 год, которое будет реализовано между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством. Поэтому сейчас ведутся консультации, затронувшие порядок определения потребности в иностранной рабочей силе и его совершенствование.

Действующие нормы закона не предусматривают возможность оказания предпочтения россиянам при найме на работу новых сотрудников. В отношении рядовых должностей прием на работу россиян и иностранных граждан практически не отличается. Но в некоторых отраслях существуют квоты на прием работником-иностранцев. В строительных организациях — не более 80%. На выращивании овощей — до 50%, в аптеках — привлекать запрещено.

В конце мая стало известно, что Минтруд разрабатывает особый порядок увольнения сотрудников. Он позволит урегулировать несколько спорных вопросов, возникающих в период простоя.