    07 июня 2020, 22:39

    Работодателей могут обязать отдавать предпочтение гражданам РФ

    Анастасия Кукова

    Руководителей компаний и предприятий в России могут обязать при найме сотрудников отдавать предпочтение гражданам страны, а не иностранцам. Речь и идет о вакансиях, требующих квалифицированных сотрудников.
    Работодателей могут обязать отдавать предпочтение гражданам РФ

    Как сообщила газета «Известия», группа по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента уже проводит соответствующие консультации. Издание ссылается на отчет Минтруда, с которым оно ознакомилось.

    В документе говорится о генеральном соглашении за 2019 год, которое будет реализовано между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством. Поэтому сейчас ведутся консультации, затронувшие порядок определения потребности в иностранной рабочей силе и его совершенствование.

    Действующие нормы закона не предусматривают возможность оказания предпочтения россиянам при найме на работу новых сотрудников. В отношении рядовых должностей прием на работу россиян и иностранных граждан практически не отличается. Но в некоторых отраслях существуют квоты на прием работником-иностранцев. В строительных организациях — не более 80%. На выращивании овощей — до 50%, в аптеках — привлекать запрещено.

    В конце мая стало известно, что Минтруд разрабатывает особый порядок увольнения сотрудников. Он позволит урегулировать несколько спорных вопросов, возникающих в период простоя.