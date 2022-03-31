Россиянам вернут часть средств за билеты на внутренние рейсы

Российским пассажирам вернут часть средств, потраченных на билет на внутренних авиарейсах. Поручение Кабинету министров запустить соответствующую программу отдал президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Речь идет о рейсах в самый активный период — с апреля по октябрь в текущем году», — заявил он.

Также президент заявил, что поддержка деятельности отечественных перевозчиков не должна осуществляться за счет россиян.

«Необходимо обеспечить доступность перелетов для наших граждан», — сказал Путин.

Глава государства обозначил новую планку развития отрасли перевозок на 2022 год. По его словам, объем полетов должен вырасти по сравнению с прошлым годом.

«Общее количество пассажиров на внутренних рейсах в 2022 году должно составить не менее 100 миллионов человек», — подчеркнул Путин.

Ранее президент пообещал поддержать российские авиакомпании.