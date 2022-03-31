Путин пообещал поддержать российские авиакомпании

Российские авиаперевозчики получат государственную поддержку в условиях санкций со стороны западных стран. Об этом на совещании по вопросам развития авиастроения и авиасообщения заявил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Доля отечественных самолетов в РФ за 10 лет должна кардинально вырасти», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что ремонт и обслуживание российских самолетов должны соответствовать самым высоким техническим требованиям.

Президент призвал авиакомпании обеспечить доступные цены для россиян.

Накануне стало известно, что отечественный перевозчик «Россия» перевел в российский реестр 125 самолетов, включая иностранные Airbus A319/320 и Boeing 737, 777, 747.