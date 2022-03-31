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    31 марта 2022, 17:12

    Путин пообещал поддержать российские авиакомпании

    Президент России Владимир Путин обещал поддержать отечественные авиакомпании

    Максим Зинкин

    Российские авиаперевозчики получат государственную поддержку в условиях санкций со стороны западных стран. Об этом на совещании по вопросам развития авиастроения и авиасообщения заявил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».

    Путин пообещал поддержать российские авиакомпании

    «Доля отечественных самолетов в РФ за 10 лет должна кардинально вырасти», — заявил российский лидер.

    Путин подчеркнул, что ремонт и обслуживание российских самолетов должны соответствовать самым высоким техническим требованиям.

    Президент призвал авиакомпании обеспечить доступные цены для россиян.

    Накануне стало известно, что отечественный перевозчик «Россия» перевел в российский реестр 125 самолетов, включая иностранные Airbus A319/320 и Boeing 737, 777, 747.