Путин пообещал поддержать российские авиакомпании
Президент России Владимир Путин обещал поддержать отечественные авиакомпании
Российские авиаперевозчики получат государственную поддержку в условиях санкций со стороны западных стран. Об этом на совещании по вопросам развития авиастроения и авиасообщения заявил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».
«Доля отечественных самолетов в РФ за 10 лет должна кардинально вырасти», — заявил российский лидер.
Путин подчеркнул, что ремонт и обслуживание российских самолетов должны соответствовать самым высоким техническим требованиям.
Президент призвал авиакомпании обеспечить доступные цены для россиян.
Накануне стало известно, что отечественный перевозчик «Россия» перевел в российский реестр 125 самолетов, включая иностранные Airbus A319/320 и Boeing 737, 777, 747.