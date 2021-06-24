Россиянам в жару рекомендовали не пить спиртное и легко одеваться

В Минздраве напомнили о простых правилах, которые помогут избежать проблем со здоровьем в жаркие дни. Одно из них заключается в отказе от употребления алкоголя и газировки.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заметил, что в жару не следует переедать, а на улицу лучше одеваться легко. Его слова привел «Интерфакс».

«Чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо пить больше простой воды, откажитесь от сладких, газированных напитков, напитков, содержащих кофеин. Недопустимо употребление алкоголя в жару», — подчеркнул глава Минздрава.

Он пояснил, что из-за спиртного организм обезвоживается, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, может произойти нарушение сердечного ритма. Пребывание под открытым солнцем в жаркую погоду лучше ограничить. При слабости, тошноте, головокружении необходимо найти тень, прохладное место, выпить воды и отдохнуть. Если симптомы не исчезнут — вызвать врача.

Мурашко подчеркнул, что в стране продолжает распространяться коронавирус. Обезопасить себя человек сможет, пройдя вакцинацию.

Жара, по словам министра, способствует потенциально опасным изменениям в организме, может спровоцировать обострение заболеваний.