Историки рассказали о дореволюционных способах спасения от жары

Главным средством спасения от жары у москвичей до революции были купания. Особой популярностью пользовались пруды или небольшие речки на Казанском направлении железной дороги, рассказали историки Павел Гнилорыбов и Александр Васькин.

Там специально строились дачные поселки. Любимыми местами были также водоемы на Западном и Северо-Восточном направлениях и пруды на территории Царицына, сообщила «Мослента».

По словам Гнилорыбова, до революции большая часть московских прудов была довольно грязной, потому что их использовали в промышленности. Но на Москве-реке купание в черте города было обычным делом.

В советское время правила изменились. Из-за культа здорового тела власти обустроили множество лодочных станций. Жители столицы стали купаться рядом с ними в Кунцеве, парке Горького, прудах в Сокольниках.

Историки отметили, что самые масштабные купания были в Москве перед Олимпиадой 1980 года. Берега Москвы-реки в районе Воробьевых гор были буквально облеплены отдыхающими. Тогда же спасающиеся от жары горожане стали часто посещать парк «Серебряный Бор».

Васькин отметил, что в конце XIX — начале XX века активно открывали частные купальни в районе Большого Каменного, Устьинского, Бородинского и других мостов. Желающие купаться там платили от трех копеек и выше.

Купальни разделялись на мужские, женские, семейные, для состоятельных людей и бедного сословия. Переодевались люди в специальных деревянных домиках.