Общество 29 августа 2023, 08:12 Россиянам сообщили о повышении социальных выплат с 1 января Депутат Бессараб перечислила ряд соцвыплат, которые увеличатся с 1 января pxhere.com

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Повышение минимального размера оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года приведет к росту размера пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по безработице. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий сообщила, что повышение соцвыплат произойдет постепенно вместе с изменениями показателей на протяжении года.

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«У нас наконец произойдет такой скачок по увеличению МРОТ, когда он значительно оторвется от прожиточного минимума», — указала Бессараб.

По ее словам, до этого была большая проблема с тем, что минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум часто совпадали или различались буквально на один-два процента.

Депутат добавила, что при сегодняшнем размере МРОТ россияне, которые получали пособие и не работали после трудоустройства, могли получать меньше, чем с наличием соцвыплаты.

«После повышения МРОТ этого не будет», — резюмировала она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплачивать пособия на детей вне зависимости от роста доходов семей. Указ главы государства также коснулся опекунов и родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью.