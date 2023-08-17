Общество 17 августа 2023, 17:46 Путин поручил обеспечить выплату детских пособий при увеличении доходов семей Путин поручил выплачивать пособия на детей вне зависимости от роста доходов семей РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин по итогам ПМЭФ поручил обеспечить сохранение выплаты ежемесячного детского пособия в случае увеличения доходов семьи. Указ главы государства также коснулся опекунов и родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи», — говорится в поручении президента.

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В нормативные акты внесут изменения, связанные с родителями и опекунами, ухаживающими за детьми с инвалидностью. Эта категория граждан продолжит получать получать ежемесячные выплаты даже при частичной рабочей занятости.

Кроме того, Путин поручил правительству, Госдуме и Совфеду внести в законодательство право матерей продолжать получать декретные выплаты, несмотря на то, что они начали работать до того, как ребенку исполнилось полтора года.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила изменить сумму единого пособия на детей. По ее мнению, семьям необходимо предоставлять выплату в размере, который позволит выйти из-за черты бедности.