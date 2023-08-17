17 августа 2023, 17:46
Путин поручил обеспечить выплату детских пособий при увеличении доходов семей
Путин поручил выплачивать пособия на детей вне зависимости от роста доходов семей
Президент РФ Владимир Путин по итогам ПМЭФ поручил обеспечить сохранение выплаты ежемесячного детского пособия в случае увеличения доходов семьи. Указ главы государства также коснулся опекунов и родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи», — говорится в поручении президента.
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В нормативные акты внесут изменения, связанные с родителями и опекунами, ухаживающими за детьми с инвалидностью. Эта категория граждан продолжит получать получать ежемесячные выплаты даже при частичной рабочей занятости.
Кроме того, Путин поручил правительству, Госдуме и Совфеду внести в законодательство право матерей продолжать получать декретные выплаты, несмотря на то, что они начали работать до того, как ребенку исполнилось полтора года.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила изменить сумму единого пособия на детей. По ее мнению, семьям необходимо предоставлять выплату в размере, который позволит выйти из-за черты бедности.
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