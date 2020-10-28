Россиянам снова станут выдавать пенсионные удостоверения

Пенсионный фонд с 2021 года снова будет выдавать россиянам пенсионные удостоверения. Об этом заявила заместитель главы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.

По словам Бибиковой, причиной возобновления выдачи стали обращения граждан страны. Сами удостоверения отменили несколько лет назад.

«На первом заседании комитета (в осеннюю сессию) с участием главы Минтруда Антона Котякова мы его озадачили этим вопросом, что пенсионные удостоверения необходимо выдавать», — сообщила замглавы комитета во время вебинара «Единой России». Цитату привело РИА «Новости».

Бибикова отметила, что возобновить выдачу пенсионных удостоверений обещали с 2021 года. Документы можно будет получить в отделениях Пенсионного фонда.

Ранее партии «Справедливая Россия» и ЛДПР предложили индексировать пенсии работающим россиянам. Позже Бибикова сообщила, что правительство сейчас прорабатывает этот вопрос. При этом министр финансов Антон Силуанов заявил, что выступает против индексации. Он пояснил, что финансовая поддержка важнее именно для неработающих пенсионеров.