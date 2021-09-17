Россиянам с сильным иммунитетом посоветовали ревакцинироваться в первую очередь

Ревакцинацию от коронавируса следует проходить всем, но особенно это важно для людей с сильным иммунитетом, потому что организм в этом случае переносит инфекционные заболевания тяжелее. Об этом заявил иммунолог, профессор Александр Полевщиков.

По словам специалиста, делать повторную прививку от коронавируса рекомендуют через полгода, потому что во время пандемии крайне важно обеспечить нормальный уровень защиты, сообщила «Фонтанка».

«Мы пока не знаем достоверно, как долго держится иммунитет и после болезни, и после прививки, а во время пандемии важна защита. Возможно, это перестраховка, мы это узнаем, когда накопится больше данных», — объяснил врач.

Специалист добавил, что опыт предыдущих вакцинаций показывает, что ревакцинация нужна, и пока лучше делать повторную прививку через полгода. Также он обратил внимание на то, что некоторые люди не хотят прививаться, объясняя это сильным иммунитетом.

«Ерунда, все равно заболеете — инфицирование происходит. Более того, проявления защитной реакции будут сильнее, чем у того, у кого иммунная система слабая», — предупредил эксперт.

По его словам, если у человека сильный иммунитет, его организм бурно реагирует на патоген. А высокая температура и головная боль являются свидетельством того, что организм активно борется с вирусом.