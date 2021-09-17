Россиян предупредили о падении титра антител к ковиду в 10 раз через полгода после прививки

Титр выработанных антител снижается в 10 раз через полгода после прививки от COVID-19. Для повышения иммунного ответа необходима ревакцинация.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал Ura.Ru о проведенных в Израиле на эту тему исследованиях. Выборка составила восемь тысяч человек.

«Через шесть месяцев защитный титр антител уменьшается в 10 раз. И в три раза — уже через 80 дней», — привел специалист сделанные учеными выводы.

Со временем, добавил Токарев, вероятно истощение иммунного ответа как на уровне коллективного иммунитета, так и в частности. Защитным титрам необходима адаптация к условиям повышенной заболеваемости и распространения штамма «дельта».

«Необходимо реактивировать уровень иммунной защиты», — подчеркнул доктор медицинских наук, имея в виду ревакцинацию.

Титр антител, напомнил старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича Александр Панчин, влияет на тяжесть протекания заболевания.

«Мы знаем, что титр антител падает с момента вакцинации и влияет на то, как человек заражается, как сильно и тяжело он болеет», — заметил он.