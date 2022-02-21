Россиянам с 1 марта запретят выбрасывать компьютеры

Выбрасывать компьютеры и другие опасные отходы в мусорные контейнеры в России запретят со следующего месяца. О новых требованиях Минприроды, вступающих в силу 1 марта, написала «Парламентская газета».

Особые требования начнут действовать в обращении с шестью группами отходов. К ним относятся бытовая техника, системные блоки и комплектующие ПК, в том числе платы и жесткие диски. С марта россияне должны сдавать их на утилизацию.

Нормы обяжут соблюдать не только компании, но и простых россиян. Нарушителям грозят штрафы. Для обычных людей он составит одну-две тысячи рублей, для организаций — 100–250 тысяч. За повторное нарушение человека уже могут оштрафовать на две-три тысячи рублей, компанию — на 250–400 тысяч. Если же в результате несоблюдения правил обращения с отходами будет нанесен вред окружающей среде, то штраф для физлица составит три-четыре тысячи рублей, для компании — 400–500 тысяч.

Действующие правила также запрещают выбрасывать на помойку автомобильные шины, строительные отходы, спилы деревьев, листву, химические вещества, медицинские отходы, аккумуляторы и лампочки. Все это нужно сдавать на переработку.

Московская область ранее вошла в топ-10 регионов по обработке отходов за январь.