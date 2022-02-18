Подмосковье и Камчатка вошли в топ-10 по обработке отходов за январь 2022

Российский экологический оператор (РЭО) подвел итоги за первый месяц 2022 года в части выполнения мероприятий в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». По данным регионов, представленным РЭО, на обработку в январе было направлено 40% ТКО, на утилизацию — 7,2%.

«РЭО регулярно собирает данные от регионов в части объемов обработки и утилизации ТКО. В январе 2022 года, согласно мониторингу, доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в Российской Федерации составила 40,0%, на утилизацию — 7,2%. Доля направленных на захоронение ТКО составила 82,6%. Здесь мы не учитываем Москву, Орловскую область и Еврейскую АО, так как не получили данные от этих регионов в срок», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

На большинстве введенных в эксплуатацию в 2021 году объектах обращения с ТКО уже начат прием ТКО. Например, в Белгородской, Брянской, Иркутской, Московской, Ростовской и Сахалинской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. В 2022 году Приморским и Пермским краем, Брянской, Ленинградской, Московской, Тульской областями ведется активная работа по созданию новых мощностей по обращению с ТКО.

«Московская область, Калужская область, Тамбовская область, Костромская область, Камчатский край, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Республика Адыгея, Тюменская область, Новгородская область входят в ТОП — 10 лидеров среди регионов по доле обработки ТКО. Среди регионов по доле утилизации ТКО в ТОП — 10 входят — Московская область, Мурманская область, Камчатский край, Ульяновская область, Красноярский край, Республика Адыгея, Калужская область, Ставропольский край, Удмуртская Республика, Костромская область. Выполнение показателей федерального проекта, в том числе на 2022 год, неразрывно связано с наличием соответствующей инфраструктуры в регионах. До настоящего времени мощности по обработке ТКО не созданы в ряде регионов, как например в Еврейской АО, Республике Саха (Якутия), Республике Тыва, Республике Хакасия», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.