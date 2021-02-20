Россиянам разрешат получать госуслуги по биометрии

Россияне смогут получать услуги в МФЦ без предъявления паспорта. Для этого им будет необходимо сдать свои биометрические данные. Соответствующий проект постановления подготовило Минцифры.

Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в России летом 2018 года. Идея создания принадлежала Центробанку и Минкомсвязи. Начиная с 1 января 2021 года жители страны смогут проходить идентификацию онлайн и получать с помощью биометрических данных финансовые, коммерческие и государственные услуги.

Согласно проекту постановления, в работу МФЦ будут внесены изменения. Нововведения обеспечат «размещение или обновление в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе».

Теперь россияне смогут получать госуслуги без предъявления паспорта, если они сдали свою биометрию. Предоставить эти сведения можно во время посещения МФЦ. Раньше с помощью биометрических сведений можно было открывать счета, вклады и получать кредиты в банках.

Ранее стало известно, что в России решили создать реестр для доступа к биометрическим данным населения. Пользоваться им смогут государственные и коммерческие организации.