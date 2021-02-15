Коммерческим компаниям дадут доступ к биометрии россиян

В России создадут реестр для доступа к биометрическим данным людей. Пользоваться им смогут государственные и коммерческие организации, которым дадут доступ. С Единой биометрической системой (ЕБС) уже работают банки и страховые компании. Об этом сообщили «Ведомости».

Оператор ЕБС — «Ростелеком». Как рассказали изданию в компании, перечень юридических лиц с доступом к реестру опубликуют в Сети. Чтобы стать участником ЕБС, необходимо заключить с «Ростелекомом» договор. Присоединиться к системе можно бесплатно, однако каждый участник должен подтвердить, что может обеспечить безопасность, установить и настроить биометрические терминалы.

В дальнейшем любой запрос будет стоить 200 рублей. В одном из банков «Ведомостям» рассказали, что «Ростелекому» достанется половина от этой суммы.

ЕБС запустили в России еще в 2018 году. В конце прошлого года приняли закон, согласно которому доступ к реестру могут получить некредитные финансовые организации и компании из других сфер экономики. По последним данным, в системе сейчас хранится около 160 тысяч анкет с биометрией.