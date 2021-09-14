Россиянам разрешат брать потребительские кредиты по водительским правам

В России хотят разрешить обменивать валюту и получать займы в размере до 15 тысяч рублей по водительским правам. Упрощенный способ идентификации клиентов сочли безопасным в Минэкономразвития.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал газете «Известия», что инициативу должны принять в следующем чтении в осеннюю сессию. Не исключено, что документ окончательно согласуют до конца 2021 года, а в 2022-м он вступит в силу.

Чтобы пройти упрощенную идентификацию, клиент предоставляет в финансовую организацию свою фамилию, имя и отчество, номер паспорта, телефон, а также данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС на выбор.

В Минэкономразвития, занимавшемся разработкой законопроекта, пояснили, что после изменений для процедуры подойдут и водительские права — в дополнение к паспортным данным.

Перечень операций с упрощенной идентификацией личности законодательством строго ограничен. В него входят переводы без открытия счета и обмен валют на сумму до 100 тысяч рублей, получение потребительского кредита — до 15 тысяч, заключение договора брокерского счета и так далее.

Использование водительских прав как дополнительное подтверждение личности, отметили в министерстве, будет безопасным. В крупнейших банках нововведение поддержали, заметив, что оно облегчит оказание услуг клиентам. Тем не менее для подтверждения подлинности документов кредитным организациям будет необходим доступ к соответствующему реестру.