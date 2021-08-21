Россиянам объяснили, почему нельзя выбрасывать копии документов

Не стоит отправлять в мусорное ведро копии документов, содержащие личные данные. Бумаги могут найти мошенники, которые обязательно воспользуются добытой информацией.

Специалист по кибербезопасности Джейк Мур решил выяснить, какие данные можно найти в мусорном ведре. Для этого он провел эксперимент и узнал, что злоумышленники могут списать с выброшенных копий фамилии, адреса, электронную почту и номера телефонов. Эксперту удалось даже воссоздать потребительский портрет семьи, сообщила газета «Известия».

«Если вы выбрасываете скан или копию паспорта, то злоумышленники, используя базу номеров и почтовых адресов, могут подготовить таргетированную атаку. Например, вам позвонит мошенник под видом сотрудника финансовой организации и попытается похитить средства», — предупредил эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков.

С особой внимательностью необходимо относиться к таким документам, как паспорт, водительские права, ИНН и СНИЛС. Все бумажные копии при выбрасывании лучше порвать на мелкие кусочки, а электронные версии удалять. Не стоит хранить копии на компьютере или телефоне, так как устройства могут взломать.