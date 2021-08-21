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    21 августа 2021, 01:31

    Россиянам объяснили, почему нельзя выбрасывать копии документов

    Дарья Бунякова

    Не стоит отправлять в мусорное ведро копии документов, содержащие личные данные. Бумаги могут найти мошенники, которые обязательно воспользуются добытой информацией.

    Россиянам объяснили, почему нельзя выбрасывать копии документов

    Специалист по кибербезопасности Джейк Мур решил выяснить, какие данные можно найти в мусорном ведре. Для этого он провел эксперимент и узнал, что злоумышленники могут списать с выброшенных копий фамилии, адреса, электронную почту и номера телефонов. Эксперту удалось даже воссоздать потребительский портрет семьи, сообщила газета «Известия».

    «Если вы выбрасываете скан или копию паспорта, то злоумышленники, используя базу номеров и почтовых адресов, могут подготовить таргетированную атаку. Например, вам позвонит мошенник под видом сотрудника финансовой организации и попытается похитить средства», — предупредил эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков.

    С особой внимательностью необходимо относиться к таким документам, как паспорт, водительские права, ИНН и СНИЛС. Все бумажные копии при выбрасывании лучше порвать на мелкие кусочки, а электронные версии удалять. Не стоит хранить копии на компьютере или телефоне, так как устройства могут взломать.