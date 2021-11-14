Россиянам разъяснили, как будут разыгрывать 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса

Розыгрыш денежных призов для тех, кто сделал прививку от коронавируса, стартует в России. Его проводят на официальном сайте бонусзаздоровье.рф.

Участниками могут стать совершеннолетние граждане России, сделавшие прививку от коронавируса до начала розыгрыша.

По результатам лотереи тысяча победителей получат по 100 тысяч рублей. Призеров выбирает генератор случайных чисел. Номера победивших сертификатов опубликуют на сайте не позднее одного дня с даты проведения розыгрыша.

Победитель получит уведомление о выигрыше в личном кабинете сайта «Госуслуги», также можно проверить номер своего сертификата на сайте бонусзаздоровье.рф.

Для получения денежного приза необходимо иметь подтвержденную запись на «Госуслугах». В личном кабинете победителю нужно будет указать номер своей банковской карты.

Важно, что деньги будут начислять только на карту платежной системы «Мир». Указать номер можно в течение трех месяцев со дня розыгрыша, поэтому если ее нет, за этот период времени человек может успеть ее оформить.

Выплаты будут производиться в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Если у призера нет личного кабинета, также нужно будет его завести. Это можно сделать на сайте госуслуг или онлайн через российские банки.

Еще один вариант — обратиться в центр обслуживания лично с паспортом и СНИЛС.

Подтверждение учетной записи на едином портале осуществляется онлайн через один из перечисленных выше банков, в центре обслуживания или с помощью квалифицированной электронной подписи. Также возможно это сделать заказным письмом через «Почту России».