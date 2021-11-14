Среди привитых россиян разыграют 100 млн рублей

Все привитые от SARS-CoV-2 россияне примут участие в дополнительном розыгрыше денег. Претендентами на 100 тысяч рублей станут все, кто прошел вакцинацию российским препаратом и сделал оба укола. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства.

Розыгрыш проведут на основе данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей этой лотереи случайным образом определит компьютерная программа. По результатам розыгрыша тысяча счастливчиков получат по 100 тысяч рублей. Призовые деньги выплатят в течение полугода после объявления результатов.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в декабре 2020 года. За это время обеими компонентами привились 57 961 578 человек — это 49% населения страны.

Из-за ухудшения эпидемической обстановки власти решили ввести QR-коды о прививке на транспорте и в общественных местах. Законопроект об этом санитарном ограничении правительство внесло в Госдуму на этой неделе. Глава думского по охране здоровья Дмитрий Хубезов ранее заявил, что QR-коды помогут снизить заболеваемость ковидом в России и ускорят ход прививочной кампании.