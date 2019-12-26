Россиянам рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты

На Новый год принято накрывать богатый стол. Многие россияне делают «Оливье» или «Сельдь под шубой» в больших количествах и не утруждают себя готовкой последующие несколько дней, а то и больше. Однако специалисты предупреждают, что срок хранения большинства праздничных салатов не более суток.

«Если горячие блюда проходят термическую обработку, во время которой большая часть микроорганизмов погибает, то салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами», — пояснила РИА «Новости» специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентина Семенова.

Она отметила, что все салаты являются скоропортящимися, поэтому заправлять их какими-либо соусами лучше не заранее, а прямо перед подачей. Тоже касается и свежих огурцов в таком салате, как «Столичный». Их лучше смешать с другими ингредиентами непосредственно перед сервировкой стола, чтобы салат смог «прожить» дольше.

По словам Семеновой, если «Оливье» или «Крабовому» салату можно увеличить срок хранения, то с «Мимозой» и «Сельдью под шубой» подобные хитрости не пройдут. Слоеные салаты заправляются сразу, поэтому хранить их можно не более суток.

«Салаты из свежих овощей и фруктов, винегреты, салаты с добавлением мяса, птицы и копченостей без заправки хранятся до 18 часов, с заправкой — не больше 12 часов», — рассказала специалист инспекции по качеству питания Елена Павлова.

При этом самым долгим сроком хранения обладают блюда из соленых, квашеных или маринованных овощей. Такие салаты можно есть в течение 36 часов. Салаты с консервами или вареными яйцами хранятся не более шести часов, а рыбные — 12 часов.