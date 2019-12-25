Оливье-мешалка. Или видеоурок по эффективному приготовлению главного новогоднего салата

В Сети появилось видео, которое показывает как быстро сделать любимое новогоднее блюдо в больших количествах при помощи «космических» технологий.

На видео можно увидеть, как повар, приготовив предварительно все ингредиенты для салата, смешивает их в аппарате, который похож на маленькую бетономешалку.

К слову, Роспотребнадзор ранее напомнил россиянам, что не стоит торопиться с приготовлением салатов, закусок и горячих блюд для новогоднего стола. Блюда очень быстро портятся. Их небезопасно кушать уже по прошествии 6-18 часов.

Было также отмечено, что ингредиенты для блюд лучше хранить в холодильнике, как и оставшуюся после праздника пищу.

Диетологи, в свою очередь, советуют не злоупотреблять блюдами, в которых содержится оливье, так как жирная пища может навредить поджелудочной железе и печени. В некоторых блюдах оливье можно заменить менее калорийными вариантами, либо сделать домашний майонез.