Эксклюзив 03 августа 2023, 11:54 Россиянам рассказали, отразится ли на рынке кофе уход иностранных брендов Jacobs Гендиректор «Росчайкофе» Чантурия: уход брендов Jacobs не отразится на потребителях в РФ Unsplash

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Уход иностранных брендов Jacobs не повлияет на российских потребителей, поскольку кофе все равно останется на рынке под другими марками. Об этом сообщил «360» генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Нидерландский производитель кофе JDE Peet’s, владеющий брендом Jacobs, выведет иностранные марки с российского рынка до конца года, написал «Коммерсант». Компания собирается продвигать местные бренды.

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«Ситуация с Jacobs на потребителях никак особо не скажется, потому что они уводят известное название Jacobs, но оставляют названия, которые были у этих брендов», — отметил Чантурия.

По его словам, Jacobs Monarch, например, превратится в кофе под названием Monarch. Товар будет выглядеть почти так же, как тот, который продавали в магазинах раньше, пояснил гендиректор «Росчайкофе».

«Так как фабрика находится на территории России, особых проблем здесь не будет — продукция будет выпускаться. Визуально она будет похожа на то, что было раньше, поэтому чего-то серьезного ожидать от этих изменений не стоит», — заверил собеседник «360».

Он добавил, что на ценах уход иностранных брендов Jacobs тоже не скажется. Кофе с высокой вероятностью подорожает, но не из-за этой ситуации, а из-за изменений курса доллара, указал Чантурия.

«Курс доллара меняется, это сказывается на себестоимости. И в разное время у разных компаний на разное количество процентов будет увеличиваться отпускная цена. Это, к сожалению, неминуемый процесс, но он будет по-разному происходить, в разное время. Но я думаю, что потребители в конечном итоге адаптируются к этим изменениям, в целом потребление, надеюсь, сохранится на том же уровне и особо серьезных проблем не будет», — заключил гендиректор «Росчайкофе».