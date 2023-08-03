Деньги 03 августа 2023, 08:52 Производитель Jacobs решил вывести из России все свои иностранные бренды кофе Выпускавшая Jacobs компания JDE Peet’s прекратит продавать в России импортные марки кофе Unsplash

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Нидерландский производитель кофе JDE Peet’s потерял 185 миллионов евро на ребрендинге Jacobs. Несмотря на это, компания решила до конца 2023 года остановить в России продажу зарубежных брендов и сконцентрироваться на местных, сообщил «Коммерсант».

Владелец марок кофе Jacobs, L’Or, Douwe Egberts и Tassimo решил не уходить из России вслед за другими компаниями, но изменить стратегию. JDE Peet’s начала в 2023 году сокращать продажи иностранных брендов и продвигать локальные. Этот процесс завершат к концу года.

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«Параллельно мы будем расширять охват наших потребителей по всему миру, планируя приобрести платформу Marat coffee & tea в Бразилии и запуск L’OR Barista в США», — объявил генеральный директор JDE Фабьен Саймон.

Судя по данным финансового отчета за первое полугодие 2023 года, из-за ребрендинга Jacobs компания уже понесла убытки на 185 миллионов евро. Эта марка в 2022 году вошла в список самых качественных брендов растворимого кофе. Источники издания заявляли в марте, что компания полностью откажется от нее и станет продавать напиток под названиями Monarch или Milicano.