Россиянам рассказали об опасности мытых овощей

Россиянам не стоит покупать в магазинах мытые овощи, так как они могут быть обработаны с помощью запрещенных химикатов. Кроме того, мытые плоды быстрее портятся.

Такой совет на страницах газеты «Аргументы и факты» дала начальник отдела надзора по гигиене питания подмосковного управления Роспотребнадзора Надежда Раева. Она сообщила, что с помощью химикатов или воды продавцы могут «оживлять» увядший товар. Но даже разрешенный к употреблению и помытый дешевыми средствами, он может отразиться на здоровье покупателей.

«По правилам, все компании должны иметь „Стандарт организации, или техусловия на производство мытых овощей“ и мыть фрукты и овощи специально разрешёнными средствами. В них могут входить олеат калия, глицерин, мыльный раствор, глюкозиды, подсолнечное масло, натуральные отдушки — эти вещества безопасны для человека», — сообщила Раева.

Однако овощехранилища или магазины могут экономить на средствах, и поймать их на этом очень трудно. Начальник надзорного отдела также напомнила, что мытые овощи быстрее портятся.

Раева посоветовала покупать овощи в остатках земли. Они дешевле, а срок годности у них выше.

Канадские ученые пришли к выводу, что отказ от овощей и фруктов может привести к развитию серьезных тревожных расстройств. В особенности, у одиноких женщин.