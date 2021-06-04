Россиянам рассказали о выходных в мае-2022

В 2022 году майские праздники в России пройдут в привычном режиме: выходные будут с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Проект постановления правительства РФ о переносе нерабочих дней опубликовал Минтруд.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Перенести в 2022 году следующие выходные дни: с субботы, 1 января на вторник, 3 мая; с воскресенья, 2 января на вторник, 10 мая; с субботы, 5 марта на понедельник, 7 марта», — отмечено в постановлении.

Майские праздники в документе утверждены с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В 2021 году решением президента России Владимира Путина нерабочими объявили 4, 5, 6 и 7 мая. Россияне отдыхали с 1 по 10 мая включительно без перерыва.

На новогодние каникулы жителям РФ отвели 10 дней: 31 декабря выпадает на субботу и является выходным днем, к нему добавят еще девять дней в январе 2022 года. В Минтруде рассматривают вариант объявить 31 декабря выходным, независимо от того, на какой день приходится это число. Инициативу не раз озвучивали депутаты, сенаторы и глава государства.