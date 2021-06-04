Новогодние каникулы растянули: 10 дней дорого обойдутся россиянам

Минтруда пообещал 10 дней новогодних каникул и еще восемь выходных в мае 2022 года. Но эта новость обрадовала не всех — праздники скажутся на зарплате многих россиян. Болеть в месяцы с большим количеством выходных тоже будет накладно. Не лучше придется и бизнесменам. По мнению экспертов, куда полезнее было бы ввести конструктивную смену деятельности.

Россиян ожидают новогодние каникулы длиной в 10 дней. К 31 декабря, которое выпадает на субботу и, соответственно, выходной, добавится еще девять дней в январе 2022 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

В мае следующего года россиян также ждут нерабочие дни. По словам Антона Котякова, на первые числа и на 9 мая придется по четыре выходных дня. При этом чиновник не поддержал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю и отметил, что альтернативой можно считать удаленную занятость.

Глава Минтруда также уточнил, что министерство рассматривает возможность сделать 31 декабря выходным днем ежегодно, независимо от того, на будний или выходной день выпадает дата. С такой инициативой несколько раз выступали депутаты и сенаторы, а также президент России Владимир Путин.

Отпуск в январе отменяется

Юрист SuperJob, эксперт в области трудового права Александр Южалин в разговоре с «360» отметил: скажутся ли 10-дневные выходные на зарплате россиян, будет зависть от того, какая система оплаты труда у них предусмотрена. Люди могут получать оклад, у них может быть так называемая сдельная оплата, зависящая от того, сколько работы они выполнили, или часовая тарифная ставка.

«Если работник получает оклад, то на его заработной плате это никак сказаться не должно, потому что наличие выходных или нерабочих дней на размер оклада не влияет. А вот для тех, кто на часовой тарифной ставке или сдельщине, разница в заработной плате может быть. Потому что размер их заработной платы пропорционально зависит от того, сколько они отработали», — сказал Южалин.

По мнению юриста, в январе отпуск, отгул или больничный обойдутся россиянам достаточно дорого. Чем больше в месяце нерабочих дней, тем дороже стоит один рабочий день. Если сравнивать стоимость одного рабочего дня и стоимость дня, оплачиваемого по среднему заработку (так рассчитывается, когда человек уходит в отпуск), то в январе уходить в отпуск очень невыгодно.

«Длинные выходные для работников это, конечно, плюс — они больше отдыхают. Но для работодателей это не так положительно. На этот период нужно как-то перестраивать свои бизнес- и производственные процессы, привлекать дополнительно работников в выходные дни, что, конечно, сказывается на повышении фонда оплаты труда. То есть это дополнительные расходы», — отметил Южалин.

Отдыхать с пользой

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «360», что, с точки зрения рынка, длинные выходные губительно сказываются на производительности труда. При том, что по этому параметру год от года отрыв от развитых стран у России не сокращается.

Эксперт привел в пример Японию, где специалистов раз в квартал отправляют в другие города на курсы переподготовки, а раз в три года — на углубленный курс переподготовки с выездом в другой город. Таким образом человек меняет режим занятий, но при этом не отвлекается от своего труда надолго. Конструктивная смена деятельности намного полезней многодневных выходных, после которых трудно войти в рабочую колею.

«У нас восстановление после Нового года происходит не день, не два, а намного дольше. Длинные каникулы должны иметь обоснование. Например, длинные майские каникулы оправданы тем, что 60% урожая собирается на дачных участках. А вот для длинных зимних каникул у меня нет разумного объяснения, кроме отдыха для депутатов», — заключил Юденков.