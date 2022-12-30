Общество 30 декабря 2022, 13:19 Россиянам рассказали о выходных и праздничных днях в 2023 году Роструд подготовил памятку о праздниках в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Россиян ожидают длинные выходные уже в феврале 2023 года. Роструд опубликовал памятку о праздничных днях в грядущем году в своем официальном Telegram-канале.

Традиционно новогодние каникулы продолжатся с 1 по 8 января. Выходные, связанные с празднованием Дня защитника отечества, пройдут четыре дня: с 23 по 26 февраля. Зато в Международный женский день — 8 марта — будет только один выходной день.

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«Майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В июне отмечаем День России — отдыхаем с 10 по 12. День народного единства празднуем в ноябре, отдыхаем с 4 по 6 ноября», — говорится в сообщении.

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Тем временем аналитики напомнили россиянам, что новый год необходимо встречать без долгов. Так руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов отметил, что с кредитами нужно расплачиваться в срок, дабы не стать банкротом.

Также следует вовремя оплатить и коммунальные платежи. Наверняка, многие россияне в конце года получили от работодателя премии. Этими средствами можно расплатиться с долгами, уверен эксперт.