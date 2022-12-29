29 декабря 2022, 15:54
Аналитики рассказали, какие долги надо обязательно погасить до Нового года
Народные приметы гласят, что до конца года нужно закрыть все долги, и эксперты согласны с этим советом. Об этом сообщило издание «ФедералПресс».
Гадалки и ясновидящие считают, что непогашенные долги в новом году удвоятся. Если их не закрыть, то и благополучия ждать не нужно. Также денежные приметы предостерегают от кредитов и новых займов в декабре. Эксперты частично поддерживают эти утверждения, но опираются на факты.
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Например, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов утверждает, что долги нужно просто отдавать в срок. И, если он подходит к концу года, то выплатить его вовремя. Иначе должник рискует стать банкротом.
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Поэтому к народной мудрости стоит все же прислушаться. Можно сесть в конце года и разобраться со своими финансами. Например, проанализировать все траты за прошедшие 12 месяцев. Сейчас это доступно практически в любом банковском приложении. Это поможет скорректировать свои расходы в будущем.
Также многие получают в конце года дополнительные зарплаты, бонусы и премии. Эти деньги можно потратить на погашение долгов или оплату коммунальных платежей, кредитов и кредитных карт.
Долги
Новый год
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