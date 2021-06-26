Кол-центр по вопросам QR-кодов заработал в Москве

С 28 июня для посещения столичных кафе и ресторанов нужно будет получать QR-код. Сейчас все вопросы по их оформлению можно задать сотрудникам кол-центра, заработавшего в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Понятно, что будут какие-то проблемы. Мы создали группу разбора, куда можно обращаться, кол-центр, в котором сегодня работают около 200 человек, в постоянном режиме помогают решать эти проблемы», — сказал глава Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в столице объявили о переходе заведений общественного питания на «бесковидный» режим работы. С 28 июня пускать в кафе и рестораны будут только тех, кто привился от коронавируса или переболел в течение последних шести месяцев. Всем остальным придется предъявлять отрицательный ПЦР-тест. При этом свой статус нужно будет подтвердить с помощью специального QR-кода, напомнило ИА НСН.

Этот код можно получить в поликлинике, на госуслугах, в мобильном приложении «Госуслуги Стоп Коронавирус» или «Емиас.инфо». Также его можно оформить в электронной медицинской карте москвича в разделе «Цифровой сертификат» или на портале mos.ru.