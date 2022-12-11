Общество 11 декабря 2022, 03:31 Россиянам рассказали о правиле «золотой полки» в магазинах Доцент РЭУ Гончаренко: покупатели больше тратят в магазинах из-за правила «золотой полки» РИА «Новости»

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Магазины обычно прибегают к методам, стимулирующим покупателя оставить на кассе как можно больше денег. Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Плеханова Оксана Гончаренко рассказала в беседе с агентством «Прайм», как не стать обладателем ненужного или излишне дорогого товара.

Для того, чтобы потенциальный покупатель захотел взять товар, продавцы особым образом оформляют витрины и торговые прилавки. К примеру, ближе к покупателю располагают товар с истекающим сроком годности. Это делается для того, чтобы его было удобнее взять.

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Отметила товаровед и правило «золотой полки». Оно подразумевает выкладывание самых дорогих товаров на высоте примерно 1,2-1,7 метра от пола, то есть на уровне глаз и рук покупателя. Так в магазине пытаются повысить шанс их продажи.

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Наращивание оборотов продаж сегодня далеко не всегда достигается через наценку на товар, объяснила Гончаренко. Ценовые скидки, по ее словам, продавцы используют для этого гораздо чаще.

В Подмосковье местный житель принял участие в акции торговой сети «Верный» и выиграл автомобиль. Молодой человек купил продукты в магазине у дома и стал счастливым обладателем новой иномарки Volkswagen.