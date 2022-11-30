Общество 30 ноября 2022, 19:58 Житель Подмосковья выиграл машину за покупку продуктов в магазине у дома

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В Подмосковье 27-летний местный житель Абдуахад Эргашев принял участие в акции торговой сети «Верный» и выиграл автомобиль. Молодой человек купил продукты в магазине у дома и стал счастливым обладателем новой иномарки Volkswagen.

Торговая сеть «Верный» отметила 10-летний юбилей. В честь дня рождения в магазинах запустили акцию: «Верность, проверенная временем». Каждую неделю в рамках розыгрыша участники могли выиграть бытовую технику. Главным призом стал автомобиль. Для участия нужно было покупать продукты в магазинах сети и регистрировать чеки на сайте акции. Житель подмосковного города Люберцы Эргашев решил попытать свою удачу.

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«У меня такое предчувствие было, что я выиграю. Поэтому я взял в магазине чек, зарегистрировал и наконец-то выиграл. Я очень рад», — сказал он.

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Телеканал "360"

Оказалось, что молодой человек каждый день ходит в магазин «Верный». Поэтому он зарегистрировал на сайте акции сразу пять чеков. Водительских прав у Эргашева нет, однако теперь он стал хозяином нового белого Volkswagen Polo 2022 года с автоматической коробкой передач, цифровой приборкой, климат-контролем и 110 лошадиными силами для комфортной езды в столице.

«Когда звонили, я думал, это мои братья шутят надо мной. Но когда прямой эфир посмотрел, убедился, что выиграл автомобиль», — признался победитель акции.

На новом автомобиле Эргашев планирует отправиться за невестой в Таджикистан.

Руководитель PR-службы и рекламных проектов торговой сети «Верный» Олеся Лаптева отметила, что в акции приняли участие несколько тысяч покупателей со всей страны.

«Мы говорим спасибо, нашим покупателям, за то что они выбирают наши магазины каждый день, мы продолжим радовать низкими ценами высоким качеством товаров и такими же классными конкурсами с крутыми подарками», — заключила Лаптева.