Россиянам рассказали о правилах домашнего карантина

Все 14 дней выходить из дома нельзя. Никаких исключений для выноса мусора или покупки продуктов. Лучше изолироваться от родных в отдельной комнате, а для еды пользоваться отдельной посудой. То же правило распространяется и на полотенца, белье, средства гигиены. В этот период лучше не контактировать с семьей, а в случае общения использовать маски и дезинфицирующие средства.

Руки мыть с мылом, дополнительно можно их обработать специальными антисептиками. Комнату надо периодически проветривать и проводить там влажную уборку.

Роспотребнадзор подчеркнул, что при нарушении карантина человека могут отправить в инфекционный стационар. На время домашнего карантина выписывают больничный на две недели. Карантин заканчивается после 14 дней изоляции. При этом человек должен чувствовать себя хорошо, а тесты на 2019-nCoV должны показать отрицательный результат.

По последний информации, новый тип коронавируса нашли у 147 человек в России, еще более 22 тысяч проверяют. В мире число заболевших перевалило за 210 тысяч.