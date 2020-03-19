    19 марта 2020, 10:05

    Россиянам рассказали о правилах домашнего карантина

    Наза Салех Захи

    Запастись вкусной едой и интересными книгами или сериалами. Такие мысли могут прийти в голову человеку, который две недели вынужден сидеть дома. Все правильно, но Роспотребнадзор на всякий случай напомнил правила карантина из-за ситуации с COVID-19.
    Россиянам рассказали о правилах домашнего карантина

    Все 14 дней выходить из дома нельзя. Никаких исключений для выноса мусора или покупки продуктов. Лучше изолироваться от родных в отдельной комнате, а для еды пользоваться отдельной посудой. То же правило распространяется и на полотенца, белье, средства гигиены. В этот период лучше не контактировать с семьей, а в случае общения использовать маски и дезинфицирующие средства.

    Руки мыть с мылом, дополнительно можно их обработать специальными антисептиками. Комнату надо периодически проветривать и проводить там влажную уборку.

    Роспотребнадзор подчеркнул, что при нарушении карантина человека могут отправить в инфекционный стационар. На время домашнего карантина выписывают больничный на две недели. Карантин заканчивается после 14 дней изоляции. При этом человек должен чувствовать себя хорошо, а тесты на 2019-nCoV должны показать отрицательный результат.

    По последний информации, новый тип коронавируса нашли у 147 человек в России, еще более 22 тысяч проверяют. В мире число заболевших перевалило за 210 тысяч.