Роспотребнадзор: 22 тысячи россиян проверяют на COVID-19

Под наблюдением врачей в России остаются более 22 тысяч человек, у которых подозревают коронавирус нового типа. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Речь идет о 22 178 пациентах. При этом с начала 2020 года под медицинским наблюдением находился 62 541 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране провели более 133 тысяч лабораторных исследований на наличие СОVID-19. За последние сутки сделано около 11 тысяч тестов.

Пик вспышки коронавируса мир ощутил совсем недавно, но Роспотребнадзор еще с января 2020 года начал проводить санитарно-карантинный контроль на границе. За это время проверены более 4,5 миллиона человек. Речь идет о тех людях, которые прилетели в РФ, пересекли границу на поезде или машине. У 400 из 4,5 миллиона человек были признаки инфекционных заболеваний.

«…в каждом случае проведен комплекс необходимых профилактических мероприятий», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В организации отметили, что специалистам удалось не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в России.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что стране удается сдерживать вспышку коронавируса благодаря серьезным и своевременным решениям властей. При этом глава государства попросил россиян не поддаваться панике и не верить фейковым новостям про коронавирус. По его словам, часть людей делает это бессознательно. Но есть и те, кто специально распространяет недостоверную информацию. Среди них, возможно, и жительница Приамурья. Ее хотят отправить под суд за фейки о COVID-19.

По официальным данным, в России 147 человек заразились коронавирусом. В мире инфицированы более 200 тысяч. Последняя информация о распространении COVID-19 — в большом материале «360».