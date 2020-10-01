Россиянам рассказали о нарушениях в маркировке минералки

Минеральную и питьевую воду в РФ проверили на безопасность. Специалисты признали большинство продукции качественной, однако сделали замечания по маркировке пяти торговым маркам.

Упакованную минеральную и питьевую воду исследовало Роскачество по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, уточнили в пресс-службе организации.

Всего экспертизу предстоит пройти более 200 основных торговых марок с российских прилавков. Протоколы испытаний 32 из них уже расшифрованы. У пяти выявлено несоответствие по составу воды из указанных в маркировке скважин.

В Роскачестве уточнили, что в воде двух торговых марок не хватает сульфат-ионов, у еще одной вкупе к этому недостаток кальция, у другой в маркировке были расхождения по уровню рН и минерализации по наименованию места происхождения товара. У последней выявили несоответствие по содержанию гидрокарбонат-ионов.

Развернутый анализ по воде производитель делает, как правило, раз в год. В Роскачестве допустили, что вода в источнике меняется. Если такое происходит, производителю нужно самостоятельно провести исследование и подать в Роспатент новые данные.

Специалисты организации исследовали образцы воды по 45 показателям, оценив ее химическую безопасность состава, вкус и достоверность маркировки

«Большая часть продукции оказалась качественной и безопасной, содержимое упаковки соответствует указанному в маркировке. Превышения по содержанию тяжелых металлов и опасных веществ не обнаружено», — заключили в Роскачестве.