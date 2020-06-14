Россиянам рассказали о мерах предосторожности в бассейне из-за COVID-19

Когда откроются спортивные учреждения, можно смело отправляться в бассейн. Там нельзя заразиться коронавирусом, так как воду дезинфицируют. Главное — не приближаться к другим пловцам.

«Сама по себе вода опасности не представляет, потому что при обработке используются специальные дезинфицирующие средства. В такой среде вирус присутствовать не будет», — рассказал телеканалу «Звезда» специалист по биологической защите Георгий Фролов.

Риск заражения есть в контактных местах - душе туалете и раздевалке, но их тоже обрабатывают дезинфицирующими препаратами.

Собеседник телеканала рекомендовал принимать душ с мылом до и после плавания в бассейне. Если коронавирус вдруг попадет на тело, то его смоет в душе. Главное во время посещения бассейна, как и других общественных мест, соблюдать социальную дистанцию. Если после плавания к чему-то прикоснуться, то лучше после этого обработать руки санитайзером.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе бассейнов и фитнес-клубов после открытия. Теперь, чтобы поплавать или позаниматься на тренажерах, нужно будет предварительно записаться. Такая мера нужна, чтобы не допустить столпотворения.