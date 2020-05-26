Спортзалы и бассейны будут работать по предварительной записи

Ограничительные меры начали постепенно отменять в российских регионах. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению работы бассейнов и фитнес-клубов. Теперь сходить на тренировку можно будет только по предварительной записи.

Согласно рекомендациям, после открытия фитнес-клубов, бассейнов и других спортивных сооружений попасть в них можно будет только после записи. Кроме того, все тренажеры должны находиться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. Еще Роспотребнадзор предложил сократить число кабинок для переодевания, а на полу сделать специальную разметку.

Также в бассейнах не должно одновременно плавать больше одного человека на 10 квадратных метрах дорожки. Все спортзалы должны будут запастись масками, перчатками и дезинфицирующими средствами на пять дней. На входе обязательно должны быть поставлены санитайзеры для посетителей. Помимо этого, сотрудники не смогут обедать на рабочих местах, а посетителям будут предлагать только воду вместо чая и кофе.

Бассейны, спортзалы, кинотеатры и другие учреждения закрыли в России из-за распространения коронавируса. Сейчас насчитывается 362 342 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Медики поставили на ноги уже 131 129 человек, подхвативших инфекцию. Зафиксировано 3807 летальных исходов.