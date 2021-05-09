Россиянам рассказали о льготах за работу на Севере

По данным Роструда, самые высокие зарплаты и длинный отпуск у работников Крайнего Севера. Все дело в том, что там заработок выплачивается с учетом районных коэффициентов в 200%, а также специальной северной надбавки. Ее размер увеличивается вместе со стажем.

Чтобы получить надбавку в размере 10%, работники должны проработать шесть месяцев на Крайнем Севере, сообщила «Российская газета». Каждые полгода она растет на 10% до достижения 100% заработка. В некоторых районах надбавка может достигать и 80%.

В Роструде напомнили, что в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, нужно проработать год. Там выплачивается надбавка в размере 50%. Средняя оплата труда на Севере составляет 110 тысяч рублей в месяц. На разных сервисах по поиску работы можно найти оклад побольше. Например, повару готовы платить 150-180 тысяч, а менеджеру — около 500 тысяч рублей и выше.

Также в районах Крайнего Севера минимум по зарплате — 28 тысяч рублей. А еще местным работникам дают основной и один дополнительный отпуск. Человек, работающий за полярным кругом, этим летом сможет отдохнуть 52 календарных дня. Важно, что работодатель обязан компенсировать стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

Что касается женщин, то их рабочая неделя составляет 36 часов. Хотя засчитывается она как 40-часовая. Если у работницы есть ребенок младше 16 лет, то она может претендовать на дополнительный неоплачиваемый выходной день.