Роструд назвал самые частые причины смерти на работе

Роструд назвал наиболее частые причины смерти на рабочем месте. Об этом рассказал «Ридус».

Ведомство сообщило, что за минувший год зарегистрирован 351 несчастный случай, который кончился смертельным исходом или тяжким вредом здоровью. Роструд рассказал, что главной причиной таких случаев являлись недостаточная подготовка работников перед выходом на смены. Помимо этого, сотрудники сами иногда нарушали технику безопасности.

«Согласно статистике, практически каждый третий несчастный случай, а именно 30%, происходит в результате падения пострадавшего с высоты», — сообщил Роструд.

Издание решило узнать о причинах смертей после того, как стало известно о гибели 46-летней продавщицы магазине Магнитогорска. Женщна умерла прямо на рабочем месте.

Роструд отметил, что причины несчастного случая, произошедшего с женщиной, станут известны после завершения расследования.