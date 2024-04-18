Общество 18 апреля 2024, 03:21 Россиянам рассказали, можно ли брать отпуск на два дня между праздниками Юрист Имранова: ТК РФ позволяет взять отпуск на 2 и 3 мая между праздниками Pixabay

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Трудовой кодекс РФ позволяет взять отпуск на два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными. Об этом РИА «Новости» рассказала ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова.

В начале мая из-за праздничных дней, когда россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, рабочая неделя будет состоять из двух дней — 2 и 3 мая. На этот период можно взять отпуск, отметила юрист.

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«Трудовой кодекс предусматривает возможность делить отпуск на части при условии, что одна из частей будет не меньше 14 календарных дней. Соответственно, вторую часть можно делить», — пояснила Имранова.

Однако юрист добавила, что стоит учитывать график отпусков, установленный на предприятии. Отпуск следует продумывать заранее и согласовывать его с работодателем и коллегами.

Май считается не самым удачным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения. Чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.