Общество 15 апреля 2024, 12:39 Юрист Нечаева: россиянам невыгодно брать отпуск в мае из-за праздников

Читать 360tv в

Май считается не самым удачным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения. Из-за праздничных дней рабочих в этот период будет меньше, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева РИА «Новости».

По ее словам, чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные. Так, в мае только 1 и 9 число не будут учитываться в отпускные и продлят период отдыха на два дня. Остальные выходные дни считаются присоединенным к праздникам, сообщил сайт kp.ru.

Реклама

Самыми выгодными месяцами для отпуска считаются июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) и октябрь (23 рабочих дня), отметила Нечаева.