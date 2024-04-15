15 апреля 2024, 12:39
Юрист Нечаева: россиянам невыгодно брать отпуск в мае из-за праздников
Май считается не самым удачным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения. Из-за праздничных дней рабочих в этот период будет меньше, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева РИА «Новости».
По ее словам, чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные. Так, в мае только 1 и 9 число не будут учитываться в отпускные и продлят период отдыха на два дня. Остальные выходные дни считаются присоединенным к праздникам, сообщил сайт kp.ru.
Реклама
Самыми выгодными месяцами для отпуска считаются июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) и октябрь (23 рабочих дня), отметила Нечаева.
Праздники
Отпуск
Реклама
Реклама