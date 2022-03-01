Россиянам рассказали, кто может взять ипотеку по ставке в 7%

Ставки по жилищным кредитам повысились до 18% годовых. Это одно из последствий повышения ключевой ставки ЦБ, сообщил сайт kp.ru. Несмотря на это, возможность взять ипотеку по старым ставкам есть.

«В новых условиях цена на ипотеку изменится. Но льготные ипотечные программы продолжают действовать. Это и ипотека под 7%, и семейная, и дальневосточная, и сельская ипотека», — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Право на семейную ипотеку имеют семьи, в которых в 2018 году или позднее родился первый или последующий ребенок. По этой программе ставки не выше 6% годовых. Она действует до конца 2023 года.

Программа льготной ипотеки действует до середины 2022 года. Получить кредит можно под 7% годовых или ниже (здесь все будет зависеть от политики банка). Но есть условия: во-первых, квартира должна быть в новостройке, во-вторых — максимальная сумма кредита должна быть три миллиона рублей.

Но сейчас выдачу любых жилищных кредитов во многих банках приостановили. Заявки на них не принимают. В одном из крупных банков изданию пояснили, что ждут разъяснений от Минфина.

Центробанк повысил ключевую ставку до 20% годовых. После этого о росте ипотечной ставки на строящееся и готовое жилье объявили российские банки. Но риелторы призывают не паниковать, ведь реальное положение дел будет понятно только через некоторое время.