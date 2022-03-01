Куда качнется ипотечный маятник. Цены на квартиры растут, но брать лучше пока за наличные

Центробанк повысил ключевую ставку до 20% годовых. Вслед за ним российские банки объявили о росте ипотечной ставки на строящееся и готовое жилье. Риелторы призывают людей не паниковать, потому что реальное положение дел станет понятно только через время. Сейчас ожидается спад спроса на ипотеку и рост цен на квартиры.

Повышение ставки

После повышения ставки от Центробанка до 20% годовых российские банки увеличили ипотечную ставку. Например, у Сбербанка она выросла до 18,6%.

«С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%», — заявили в банке.

При этом изменения не затронут ставки по программам государственной поддержки. Те, кому уже выдали потребительские и ипотечные кредиты, тоже могут не переживать. Их условия также не изменятся.

У ВТБ ипотечные ставки на новостройки начинаются от 15,2%, а на вторичной рынок — от 11,2%.

Некоторые предполагают, что рост ипотечных ставок продолжится и будет варьироваться между 22 и 25%, но это станет понятно позже. В случае, если ставки достигнут 25%, банки могут приостановить классические программы кредитования. Об этом РБК заявила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.

Стоит отметить, что ипотека пользуется большим спросом в России. В период с июля по декабрь 2021 года 52% продаж в новостройках произошли на условиях ипотеки, но лишь 16% из них были стандартно оформлены и не предполагали никаких льгот со стороны государства.

На данный момент есть две основные программы льготной ипотеки на новостройки. Одна позволяет взять до трех миллионов рублей под 7% до 1 июля 2022 года, а другая семьям с детьми разрешает взять от шести до 12 миллионов рублей, в зависимости от региона, до конца 2023 года.

Причины повышения

Из-за того, что в России происходит резкое изменение экономической ситуации, властям нужно было обеспечить паузу, то есть создать условия, в которых не было бы резких действий ни в одну, ни в другую сторону. Повышение ставки Центробанка — это попытка удержать людей от лихорадочных кредитов, снятия депозитов и всего остального. Как рассказал «360» руководитель аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА» Сергей Гордейко, после подобного охлаждения начнется выравнивание ставки и продумывание действий по тому, какие льготные программы делать.

«Слова „успокойтесь и ничего лишнего не делайте“ обычно не работают. Эффект имеют экономические действия, поэтому сейчас банки демонстративно поднимут депозиты на какое-то время, будет некоторое ограничение кредитования, но спустя время все войдет в нормальное русло», — отметил эксперт.

Те, кому нужен кредит в данную минуту, возьмут его и под 20%. Льготные ипотечные программы работают без изменений, поэтому через некоторое время все вернется на круги своя, а пока Центробанк пытается успокоить рынок.

Что дальше?

«Что касается инструментов, то, скорее всего, будет расширена программа господдержки при покупке новостроек, чтобы строительную отрасль поддержать. Более четкий прогноз можно будет дать через недельку-две», — сказал он.

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил «360», что пока делать предсказания по ценам на недвижимость рано. Если будет ситуация 2014 года, то они начнут падать, а если удастся избежать повторения этого сценария, то они останутся на той же отметке, что сейчас. Во многом это будет зависеть от действий Центробанка и правительства.

Продажа квартир

Учитывая нынешние обстоятельства, не исключен спад спроса на ипотеку. Уже сейчас наблюдается падение интереса, а также рост запросов на покупку квартир наличными. Об этом «360» рассказал независимый риелтор, эксперт по недвижимости Иван Солдатенков.

«Мы последние три дня созваниваемся с суперкрупными агентствами, у которых по несколько тысяч объявлений. Звонки упали. Интереса нет. Сейчас из десяти звонков семь будут по запросу с наличными. Ипотеку никто не спрашивает. Люди с наличкой сейчас пытаются выложить ее в номинал недвижимости», — подчеркнул эксперт.

Есть и те, кто мог задуматься или уже выставить на продажу квартиру. По словам Солдатенкова, если в этом есть острая необходимость, то продавать можно. Покупатель всегда найдется. Барсуков тоже отметил, что если вы уже собирались продавать квартиру ввиду каких-то обстоятельств, то не надо поддаваться панике и снимать ее с продажи.

Гордейко добавил, что обычно у тех, кто продает квартиру, есть какая-то цель. Например, продать старую жилплощадь и купить себе новую. Некоторым же это нужно для того, чтобы выручить деньги на иные нужды.

«В период любой суеты цены всегда растут, потому что квартиры используют как средство сбережения и сохранения. <…> Если очень нужно для каких-то нужд, то продавайте. А если это задача несрочная, то лучше осмотреться», — заключил аналитик.